NATURA APRESENTA COLEÇÃO VERÃO 2026

Com a
chegada do verão, nasce a coleção da Natura
para dias longos e uma nova forma de viver a estação: mais livre, mais
leve e mais intuitiva. Inspirada pela energia dos dias mais quentes, as
propostas traduzem o espírito descontraído da estação em peças fluídas,
versáteis e perfeitas para os diferentes momentos do verão, da praia à cidade,
do fim de tarde às noites quentes. A pensar na sua comunidade, a marca reforça
o desafio de quebrar regras de estilo e explorar novas silhuetas, sempre com
confiança e autenticidade!
Entre
tecidos leves, cortes amplos, uma paleta de tons suaves com pinceladas
tipicamente veraneantes e os famosos padrões Natura, não faltam opções. Os
vestidos voltam a assumir um dos papéis principais da estação. Longos ou
curtos, com detalhes delicados, cortes fluídos, tecidos naturais e silhuetas
descontraídas, esta peça reafirma-se como uma das escolhas preferidas para
enfrentar os dias quentes com conforto e elegância.
As
jardineiras, conhecidas pelo conforto e funcionalidade, estão no centro das
tendências, sendo por isso uma das peças must-have da estação. Nesta coleção,
destacam-se tanto em looks casuais como em propostas mais sofisticadas,
adaptando-se facilmente a todos os estilos e ocasiões.
Na coleção
de verão da Natura não faltam os coordenados de calças ou calções com tops e
camisas, assim como saias com blusas, numa abordagem versátil e moderna que
permite criar looks adaptáveis e cheios de personalidades. Não faltam opções,
para todos os gostos. As calças em versões fluidas, combinadas com tops
delicados, calções e camisa em looks monocromáticos ou conjuntos com bordados
florais vão alegrar o guarda-roupa da estação!
Os
acessórios da Natura são sempre elementos-chave para elevar qualquer look e
nesta coleção surpreendem, para além da diversidade, pelo uso de materiais
naturais e pelas peças em crochet, seja em malas ou em calçado permitindo
combinações também nos acessórios. Bijuteria, lenços e chapéus são também
algumas das peças disponíveis.
Mais do
que uma coleção, a Natura apresenta uma atitude: vestir com conforto, confiança
e autenticidade, em qualquer ocasião!