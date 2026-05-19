NATURA APRESENTA COLEÇÃO VERÃO 2026

Com a chegada do verão, nasce a coleção da Natura para dias longos e uma nova forma de viver a estação: mais livre, mais leve e mais intuitiva. Inspirada pela energia dos dias mais quentes, as propostas traduzem o espírito descontraído da estação em peças fluídas, versáteis e perfeitas para os diferentes momentos do verão, da praia à cidade, do fim de tarde às noites quentes. A pensar na sua comunidade, a marca reforça o desafio de quebrar regras de estilo e explorar novas silhuetas, sempre com confiança e autenticidade!

Entre tecidos leves, cortes amplos, uma paleta de tons suaves com pinceladas tipicamente veraneantes e os famosos padrões Natura, não faltam opções. Os vestidos voltam a assumir um dos papéis principais da estação. Longos ou curtos, com detalhes delicados, cortes fluídos, tecidos naturais e silhuetas descontraídas, esta peça reafirma-se como uma das escolhas preferidas para enfrentar os dias quentes com conforto e elegância.

As jardineiras, conhecidas pelo conforto e funcionalidade, estão no centro das tendências, sendo por isso uma das peças must-have da estação. Nesta coleção, destacam-se tanto em looks casuais como em propostas mais sofisticadas, adaptando-se facilmente a todos os estilos e ocasiões.

Na coleção de verão da Natura não faltam os coordenados de calças ou calções com tops e camisas, assim como saias com blusas, numa abordagem versátil e moderna que permite criar looks adaptáveis e cheios de personalidades. Não faltam opções, para todos os gostos. As calças em versões fluidas, combinadas com tops delicados, calções e camisa em looks monocromáticos ou conjuntos com bordados florais vão alegrar o guarda-roupa da estação!

Os acessórios da Natura são sempre elementos-chave para elevar qualquer look e nesta coleção surpreendem, para além da diversidade, pelo uso de materiais naturais e pelas peças em crochet, seja em malas ou em calçado permitindo combinações também nos acessórios. Bijuteria, lenços e chapéus são também algumas das peças disponíveis.

Mais do que uma coleção, a Natura apresenta uma atitude: vestir com conforto, confiança e autenticidade, em qualquer ocasião!

Natura Site: www.naturastore.pt

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