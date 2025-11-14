Local – Your Healthy Kitchen apresenta nova carta

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A nova carta do Local – Your Healthy Kitchen já chegou, e com ela, o saudável nunca soube tão bem! Na nova carta de outono/inverno, cada prato tem um benefício escondido atrás do sabor: energia, equilíbrio, conforto ou reforço imunitário. Mesmo quando só quer algo delicioso, o Local leva-o a escolher o que lhe faz bem, porque aqui, comer saudável é natural. E saboroso também. As sugestões são variadas, com novos pratos, o regresso de alguns favoritos e reinterpretações de clássicos. Mais uma vez, o Local não desilude a sua comunidade com uma carta variada e completa.

As entradas do Local são sempre o melhor início de uma refeição e o destaque vai para a novidade Burrata com Mix de Cenoura Baby e Beterraba, com Pistachio, Rúcula e Pesto Caseiro. Ricas em vitamina A, as cenouras conjugadas com a beterraba favorecem a circulação e reforçam o sistema imunitário. Já o Bisque de Camarão apresenta uma nova receita e os Cogumelos à Bulhão Pato regressam acompanhados com Ovo Quente Biológico e Tostas de Centeio. Preparados para as próximas novidades?

Na carte de Aves do Campo, a novidade Frango Canjun com uma combinação de Arroz Integral e Cremoso de Coco e Lima e uma irresistível Salsa de Manga, Feijão Preto, Tomate e Coentros, é um prato rico em fibras e energia que alia a proteína magra de aves e a proteína e fibra do feijão preto ao mesmo tempo que promove a saciedade através do arroz integral. Já o Pato Asiático com um sabor intenso com benefícios antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias, regressa com o delicado Magret de Pato, Pak Choi e o característico sabor dos Cogumelos Shiitake.

Para os amantes dos pratos de Peixe, a grande novidade vai para o Salmão com Curcuma e Limão, acompanhado por Espargos Verdes e Noodles de Arroz. Este prato, rico em Omega, apresenta uma ação anti-inflamatória e antioxidante através da curcuma sendo também uma excelente fonte de ácido fólico.

Ligeiramente picante, é perfeito para quem não dispensa um inconfundível toque de especiarias que remetem para outros destinos.

Também na carta de Vegetariano / Plant Based algumas receitas foram melhoradas como é exemplo o Espeltotto de Cogumelos com Cogumelos Marron, Shiitake, Shimeji, finalizado com Parmesão e a mudança de Cevada Perolada por Espelta. Rico em fibra e magnésio, favorece a digestão e o equilíbrio intestinal. As Lentilhas servidas com Legumes Assados e Harissa, mantêm-se na carta. Sem dúvida uma refeição completa, rica em proteína vegetal e ferro, que ajuda a manter a saciedade.

Chegando às Sobremesas, as novidades são muitas e vão com certeza fazer as delícias dos mais gulosos e agradar a todos. Os destaques vão para um surpreendente Creme Brulée de Batata-Doce, um refrescante Cheesecake de Amora com Swirl de Limão e Hortelã, um Fudgy Cookie com Gelado Java e Caramelo de Miso e o delicioso Bannoffee, em que o Creme de Caju é fermentado com probiótico, trazendo benefícios para o equilíbrio intestinal e digestivo, sem comprometer o sabor irresistível desta sobremesa.

Também na carta de Brunch & Breakfast existem novidades seja para um pequeno-almoço rico em nutrientes ou para um início de dia mais tardio. Nas Panquecas, o destaque vai paras as novas e criativas Pumpkin Pie com Caramelo de Pecan, as de Mirtilos e Curd de Limão e as Matcha com Creme de Mascarpone, Framboesa e Crocante de Sésamo Preto. O Matcha é rico em anti-oxidantes e L-teanina, promove energia, foco e bem-estar, e contribui para a desintoxicação natural do organismo. Para quem não dispensa a fruta no início do dia, existe também um novo e fresco Fruit Bowl, de Pera em Hibisco.

Com uma grande aposta na qualidade dos ingredientes, variedade, e criatividade, esta nova carta reafirma o Local como o spot ideal para quem não dispensa uma boa e deliciosa alimentação.

A nova carta está disponível em todos os Local – Avenida, Santos, Cascais, Alvalade. No espaço recém-inaugurado no Amoreiras Shopping Center, encontram-se algumas das novidades.

Sobre o Local – Your Healthy Kitchen:

A marca Local – Your Healthy Kitchen nasceu em novembro de 2015 pela mão de Maria Gray com a abertura da primeira loja no Mercado da Vila de Cascais. Entre abril de 2016 e julho de 2018 o Local Chiado marcou presença no Palácio Chiado. Em 2018 o Local abriu dois novos espaços em Lisboa, um em Santos na Av 24 de julho e outro na Rua Rodrigues Sampaio (Avenida). Em fevereiro de 2020, abre o Local Alvalade. Com a missão de sentar à mesma mesa grupos de pessoas com diferentes opções alimentares, o Local provou ser um conceito de sucesso distinguindo-se meio cada vez mais exigente.