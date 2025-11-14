Local – Your Healthy Kitchen apresenta nova carta

A nova
carta do Local – Your Healthy Kitchen já chegou, e com ela, o saudável nunca
soube tão bem! Na nova carta de outono/inverno, cada prato tem um benefício
escondido atrás do sabor: energia, equilíbrio, conforto ou reforço imunitário.
Mesmo quando só quer algo delicioso, o Local leva-o a escolher o que lhe faz
bem, porque aqui, comer saudável é natural. E saboroso também. As sugestões são
variadas, com novos pratos, o regresso de alguns favoritos e reinterpretações
de clássicos. Mais uma vez, o Local não desilude a sua comunidade com uma carta
variada e completa.
As
entradas do Local são sempre o melhor início de uma refeição e o destaque vai
para a novidade Burrata com Mix de Cenoura Baby e Beterraba, com Pistachio,
Rúcula e Pesto Caseiro. Ricas em vitamina A, as cenouras conjugadas com a
beterraba favorecem a circulação e reforçam o sistema imunitário. Já o Bisque
de Camarão apresenta uma nova receita e os Cogumelos à Bulhão Pato regressam
acompanhados com Ovo Quente Biológico e Tostas de Centeio. Preparados para as
próximas novidades?
Na
carte de Aves do Campo, a novidade Frango Canjun com uma combinação de Arroz
Integral e Cremoso de Coco e Lima e uma irresistível Salsa de Manga, Feijão
Preto, Tomate e Coentros, é um prato rico em fibras e energia que alia a
proteína magra de aves e a proteína e fibra do feijão preto ao mesmo tempo que
promove a saciedade através do arroz integral. Já o Pato Asiático com um sabor
intenso com benefícios antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias,
regressa com o delicado Magret de Pato, Pak Choi e o característico sabor dos
Cogumelos Shiitake.
Para
os amantes dos pratos de Peixe, a grande novidade vai para o Salmão com Curcuma
e Limão, acompanhado por Espargos Verdes e Noodles de Arroz. Este prato, rico
em Omega, apresenta uma ação anti-inflamatória e antioxidante através da
curcuma sendo também uma excelente fonte de ácido fólico.
Ligeiramente
picante, é perfeito para quem não dispensa um inconfundível toque de
especiarias que remetem para outros destinos.
Também
na carta de Vegetariano / Plant Based algumas receitas foram melhoradas como é
exemplo o Espeltotto de Cogumelos com Cogumelos Marron, Shiitake, Shimeji,
finalizado com Parmesão e a mudança de Cevada Perolada por Espelta. Rico em
fibra e magnésio, favorece a digestão e o equilíbrio intestinal. As Lentilhas
servidas com Legumes Assados e Harissa, mantêm-se na carta. Sem dúvida uma
refeição completa, rica em proteína vegetal e ferro, que ajuda a manter a
saciedade.
Chegando
às Sobremesas, as novidades são muitas e vão com certeza fazer as delícias dos
mais gulosos e agradar a todos. Os destaques vão para um surpreendente Creme
Brulée de Batata-Doce, um refrescante Cheesecake de Amora com Swirl de Limão e
Hortelã, um Fudgy Cookie com Gelado Java e Caramelo de Miso e o delicioso
Bannoffee, em que o Creme de Caju é fermentado com probiótico, trazendo
benefícios para o equilíbrio intestinal e digestivo, sem comprometer o sabor
irresistível desta sobremesa.
Também
na carta de Brunch & Breakfast existem novidades seja para um
pequeno-almoço rico em nutrientes ou para um início de dia mais tardio. Nas
Panquecas, o destaque vai paras as novas e criativas Pumpkin Pie com Caramelo
de Pecan, as de Mirtilos e Curd de Limão e as Matcha com Creme de Mascarpone,
Framboesa e Crocante de Sésamo Preto. O Matcha é rico em anti-oxidantes e
L-teanina, promove energia, foco e bem-estar, e contribui para a desintoxicação
natural do organismo. Para quem não dispensa a fruta no início do dia, existe
também um novo e fresco Fruit Bowl, de Pera em Hibisco.
Com
uma grande aposta na qualidade dos ingredientes, variedade, e criatividade,
esta nova carta reafirma o Local como o spot ideal para quem não dispensa uma
boa e deliciosa alimentação.
A
nova carta está disponível em todos os Local – Avenida, Santos, Cascais,
Alvalade. No espaço recém-inaugurado no Amoreiras Shopping Center, encontram-se
algumas das novidades.
A
marca Local – Your Healthy Kitchen nasceu em novembro de 2015 pela mão de Maria
Gray com a abertura da primeira loja no Mercado da Vila de Cascais. Entre abril
de 2016 e julho de 2018 o Local Chiado marcou presença no Palácio Chiado. Em
2018 o Local abriu dois novos espaços em Lisboa, um em Santos na Av 24 de julho
e outro na Rua Rodrigues Sampaio (Avenida). Em fevereiro de 2020, abre o Local
Alvalade. Com a missão de sentar à mesma mesa grupos de pessoas com diferentes
opções alimentares, o Local provou ser um conceito de sucesso distinguindo-se
meio cada vez mais exigente.
