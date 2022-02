Reflorestar com a Earth Consulters e a Quercus

No dia 4 de março de 2022, a partir das 10h00, será levada a cabo uma plantação de espécies autóctones, num terreno em Mondim de Basto, no Alto da Sra. da Graça.

A iniciativa surge no âmbito do Projeto Criar Bosques, que conta já com 2 reflorestações (2019 e 2021) e que busca a reflorestação de áreas afetadas pelos incêndios que assolaram toda a Região.





Associamo-nos a um projeto que tem como fim o renascimento de um novo manto verde envolto de Esperança.









A Earth Consulters e a Quercus pretendem também contribuir para a adoção de atitudes e comportamentos ambientalmente adequados, tendo em vista a preservação e valorização da floresta.

A iniciativa contará mais uma vez com a participação dos nossos parceiros W52 FC Porto, FC Porto Basquetebol, Clube Desportivo de Tondela, ISCAC, Liga Portuguesa Contra o Cancro. Contará também com as entidades locais, nomeadamente o Município de Mondim de Basto, as Freguesias do Concelho, Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, entre outras individualidades.





Desde já e além de em nosso nome, também em nome dos Nossos Filhos e Nossos Netos, o nosso profundo agradecimento a todos os que nos apoiam e inspiram para esta iniciativa.