Médicos tiram parasita de 38 milímetros de amígdala de paciente

Em Tóquio, Japão, médicos publicaram o estudo de um caso de uma mulher que sentia um desconforto na garganta, provocado por um parasita que vivia na sua amígdala.

A paciente de 25 anos procurou os médicos do hospital Internacional de St. Luke por sentir uma irritação e dores de garganta semelhantes às que se tem no início de uma constipação. Os médicos acabaram por retirar um parasita com pinças da sua amígdala esquerda. Tinha 38 milímetros de comprimento e um milímetro de diâmetro.

O estudo de caso foi publicado no Jornal Americano de Medicina e Higiene Tropical. Quando o parasita nematoide foi retirado, ainda estava vivo. A paciente melhorou logo depois da intervenção.



O parasita nematoide é um dos vários parasitas que podem infetar as pessoas que comem carne e peixe crus. A paciente tinha comido sashimi cinco dias antes da remoção do parasita.

Os peritos dizem que o número de casos semelhantes ao desta paciente aumentou devido à popularidade crescente do sushi e sashimi.