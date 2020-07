Médicos revelam primeiro caso de bebé infetado pela mãe no útero

Em França, os médicos detetaram o primeiro caso provado de contágio da Covid-19 de uma mulher grávida ao seu bebé no útero. O caso ocorreu no hospital Antoine Béclère e o estudo, publicado na Nature Communications. Apesar de ter desenvolvido uma inflamação no cérebro, o bebé recuperou bem.





38.6 °C, tosse severa e expectoração abundante. A mulher de 23 anos contraiu o novo coronavírus no fim do terceiro trimestre, tendo testado positiva no hospital.



Três dias depois de ser hospitalizada, os médicos perceberam que o bebé estava em sofrimento e realizaram uma cesariana. A mãe foi colocada em anestesia geral, o que fez com que o bebé fosse entubado. O recém-nascido ficou isolado numa unidade de cuidados neonatais. É um rapaz, de 2.540 quilos.



A mãe do bebé deu entrada nas instalações a 24 de março, com uma temperatura deOs testes ao sangue e o fluido retirado dos pulmões do bebé revelaram a infeção por Covid-19 deixando de parte outras infeções virais, bacterianas ou de fungos. Os médicos aprofundaram os testes, provando que o novo coronavírus se tinhaespalhado do sangue da mãe até à placenta, onde se replicou e causou inflamação, e esta se propagou ao bebé. Foi na placenta que se registou a maior concentração de coronavírus.

Ao terceiro dia de vida, o bebé ficou irritadiço e a sentir-se mal. Foram detetados espasmos nos músculos que faziam com que a cabeça, costas e pescoço da criança se alongassem para trás, um sintoma que é por vezes visto em alguns casos de meningite.

Quando lhe foi feita uma ressonância magnética, foram revelados sinais de gliose, um efeito secundário de lesões neurológicas que pode causar cicatrizes no cérebro. Na altura do nascimento do bebé, não existiam orientações clínicas sobre como tratar um bebé com Covid-19. Os médicos consideraram dar-lhe remdesivir mas, felizmente, o rapaz recuperou sem que fossem necessários medicamentos.

Até agora, apesar da deteção de bebés infetados com Covid-19, os médicos não tinham sido capazes de descartar a hipótese de que os bebés tivessem sido infetados durante ou pouco depois do parto. "Infelizmente não há dúvidas acerca da transmissão neste caso", relata ao jornal The Guardian o médico Daniele de Luca, que lidera a unidade de pediatria e cuidados intenvivos neonatais do hospital Antoine Béclère.



"Podemos ver o copo como meio vazio ou meio cheio. As más notícias são que neste historial clínico, o vírus está a atacar o bebé, a alcançá-lo e a causar sintomas. As boas notícias são que ao fim do dia, o bebé recuperou em grande parte. O bebé encontra-se clinicamente bem", adianta de Luca. "Os médicos têm que saber que isto pode acontecer. Não é comum, é certo, mas pode acontecer e deve ser considerado nas práticas clínicas."

"As mulheres grávidas devem sentir-se seguras. A gravidez é muito controlada e se têm algo como isto, pode ser gerido. Na maioria dos casos não haverá danos no bebé. Há muitas coisas que podemos fazer, mas não podemos fechar os olhos e dizer que nunca vai acontecer", reforçou o médico, que alerta que, como toda a gente, as grávidas devem respeitar o distanciamento social e lavar as mãos com frequência.