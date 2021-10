Veja a mesa redonda TENA Cuidadores: A Inovação ao Serviço do Cuidado

No dia 13 de outubro, pelas 10h00, assista ao debate focado na inovação ao serviço do cuidador.

A TENA em parceria com a revista SÁBADO e o Correio da Manhã lança a primeira mesa redonda sobre "A Inovação ao Serviço do Cuidado".

No dia 13 de outubro, pelas 10h00, assista ao debate focado na inovação ao serviço do cuidador, onde os principais temas são: Envelhecimento ativo, Seniores e qualidade de vida, Desafios e novas soluções para a saúde e bem-estar, Abordagem ao cuidado físico e psicológico na ótica do cuidador e do sénior e Inovação e melhoria de qualidade de vida.

Assista no site da SÁBADO, dia 13 de outubro, pelas 10h00.

PROGRAMA

10H00 | BOAS-VINDAS

MAYA, Apresentadora CMTV

10H05 | ABERTURA INSTITUCIONAL

DIANA RIBEIRO, Porta-Voz TENA e Consultora Clínica

10H15 | PAINEL DE DEBATE

DIANA RIBEIRO, Porta-Voz TENA e Consultora Clínica

LILIANA GONÇALVES, Presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais

MELISSA REIS, CUIDADORA

11H00 | ENCERRAMENTO