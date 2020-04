Vacinas: Uma em cada 10 crianças com 13 meses sem proteção contra sarampo

Uma em cada 10 crianças com 13 meses de idade em Portugal não tinham no final do ano passado qualquer vacina contra o sarampo, indica o relatório do Programa Nacional de Vacinação (PNV).

O documento, a que agência Lusa teve acesso e que faz uma avaliação do cumprimento do PNV em 2019, diz que aos 13 meses de idade, 14% das crianças ainda não tinham iniciado a vacinação contra o sarampo nem contra a doença invasiva meningocócica do grupo C, que devem ser administradas aos 12 meses.

"Este facto coloca as crianças desta idade em risco de surtos de sarampo, se contactarem com casos, uma vez que estão, na sua maioria, juntas em creches, sem beneficiarem da imunidade de grupo, conferida a partir de uma cobertura de 95%", alertam o documento, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em declarações à agência Lusa, a coordenadora do PNV afirma que, apesar da doença meningocócica não costumar manifestar-se sob a forma de surtos, "é uma doença muito grave nas crianças pequenas" e "quanto mais cedo estiverem imunizadas melhor"

"Nós temos imunidade de grupo para a doença meningocócica C, mas aos 12 meses devem vacinar-se o mais cedo possível, para não ficarem suscetíveis", afirmou a responsável, acrescentado: "O mesmo acontece para o sarampo, mas para o sarampo é pior, pois é muito mais contagioso e pode gerar surtos. Temos sarampo por toda a Europa e nos quatro campos do mundo e isso não se pode mesmo descurar".

Teresa Fernandes sublinhou ainda que no caso do sarampo o ideal seria ter os 95%, para se atingir a imunidade de grupo".