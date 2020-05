O laboratório norte-americano Inovio informou, esta quarta-feira, que a vacina que está a desenvolver para combater a covid-19 já conseguiu produzir anti-corpos em ratos e porquinhos-da-índia e que conseguiu obter respostas do sistema imunitário destas cobaias."Observámos respostas dos anticorpos que gostaríamos de observar numa eventual vacina", explicou David Weinder, diretor de vacina e imunoterapia no Instituto Wistar, que colaborou com a Inovio, acrescentando que conseguiram atacar "Os resultados preliminares do ensaio clínico com pessoas são esperados para junho, tendo a Inovio começado os seus testes em abril. Os 40 participantes na primeira fase do ensaio vão receber duas injeções com quatro semanas de diferença e vão continuar sob observação durante as duas semanas seguintes.À semelhança do que aconteceu com a vacina da Moderna, até ao momento foram observadas algumas irritações no braço que recebeu a vacina, mas que desapareceu.A Inovio informa ainda que vão pedir uma autorização especial à Food and Drug Administration (FDA) para poderem avançar para a fase seguinte logo que tiverem dados preliminares relativos a esta primeira fase. A segunda fase estava apenas prevista para começar no final de julho ou início de agosto.A Inovio afirmou que os últimos resultados de estudos com animais, publicados na revista científica Nature Communications, validam a sua teoria de que pode ser desenvolvida uma vacina baseada no ADN e baseada no protótipo de vacina que tinha sido desenvolvida para a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (SRME/MERS).A Moderna Pharmaceutical, o primeiro laboratório norte-americano a testar o seu protótipo de vacinas em humanos, aponta para resultados positivos na criação de uma resposta imunitária ao SARS-CoV-2, anunciou a farmacêutica esta segunda-feira, 18 de maio.A Moderna e o Inovio não são os únicos laboratórios a desenvolver uma possível vacina para combater a pandemia da covid-19. Mais de 60 laboratórios estão a tentar desenvolver vacinas contra este vírus, utilizando dezenas de procedimentos e dados.Num cenário normal, a construção de uma vacina passa pela observação dos seus efeitos, durante meses ou mesmo anos, em milhares ou dezenas de milhares de pessoas: metade desta população recebe a injeção da vacina em estudo e a outra metade um placebo, utilizado como controlo da pesquisa.O problema é que, dada a evolução da propagação da Covid-19, torna-se difícil esperar tanto tempo e cientistas têm de acelerar o processo. Uma vacina pode ser a única maneira de garantir a imunidade de uma população, sem esperar pela morte de milhões com a imunidade de grupo, cujos contornos são ainda incertos.A 20 de abril, a Organização Mundial de Saúde (OMS) dava conta de 76 potenciais candidatas à vacina contra a Covid-19, cinco delas já em ensaios pré-clínicos em humanos - através de quatro abordagens diferentes.