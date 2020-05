A Moderna Pharmaceutical, o primeiro laboratório norte-americano a testar o seu protótipo de vacinas em humanos, aponta para resultados positivos na criação de uma resposta imunitária ao SARS-CoV-2 , anunciou a farmacêutica esta segunda-feira.Os primeiros testes em humanos ocorreram em março, com oito "cobaias", cada uma delas recebendo duas doses da vacina. Nenhum dos voluntários tinha sido ainda infetado pelo novo coronavírus. Depois de receberem as doses da vacina desenvolveram anticorpos que foram posteriormente testados, em laboratório, com células humanas infetadas com o SARS-CoV-2. Estas células com os anticorpos foram capazes de impedir a reprodução do vírus no organismo. Depois de analisados, os anticorpos introduzidos naquelas células assemelhavam-se ao nível de anticorpos encontrados em pacientes que tinham sido infetados e que haviam recuperado da covid-19 . Este é o primeiro passo essencial para o desenvolvimento de uma vacina e pode ser um salto essencial para o combate à pandemia, levando os restantes laboratórios a desenvolverem medicamentos tão eficazes quanto as da Moderna.A Moderna está pronta para avançar para uma segunda fase de testes já com 600 voluntários saudáveis, uma fase que já foi aprovada pela Food and Drug Administration, a entidade que regula os medicamentos nos EUA . Uma segunda fase está programada para julho e já com milhares de voluntários.Segundo as contas da Moderna, a vacina pode estar pronta ainda este ano ou, o mais tardar, no início de 2021, ou seja, muito mais rápido do que aquilo que se previa inicialmente. Tal Zaks, o diretor clínico da Moderna revelou numa entrevista citada pelo The New York Times , revelou que não sabe quantas doses vai conseguir criar, mas que se vai esforçar por conseguir milhões de uma só vez: "O nosso objetivo é fazer tantos milhões quanto possível".Durante a fase de testes foram testadas três dosagens da vacina: uma com uma alta carga, outra com uma carga média e uma terceira com carga alta. Os resultados agora divulgados dizem respeito às cargas baixas e médias. Até ao momento os únicos efeitos adversos foram uma irritação no braço que recebeu a vacina em um dos voluntários. Já aqueles que receberam a dose alta sofreram de dores musculares, enxaquecas e febre. Mas Zaks explicou que os sintomas desapareceram ao fim de 24 horas.Mesmo assim, a alta dosagem da vacina não vai continuar a ser testada. Não devido aos efeitos secundários, mas sim ao sucesso que as dosagens baixas e médias conseguiram.A Moderna não é o único laboratório a desenvolver uma possível vacina para combater a pandemia da covid-19. Mais de 60 laboratórios estão a tentar desenvolver vacinas contra este vírus, utilizando dezenas de procedimentos e dados.Depois da primeira fase com testes em animais, a Moderna explicou que os testes em ratos de laboratórios mostraram que a vacina era capaz de prevenir o vírus de se multiplicar nos pulmões destes animais.Num cenário normal, a construção de uma vacina passa pela observação dos seus efeitos, durante meses ou mesmo anos, em milhares ou dezenas de milhares de pessoas: metade desta população recebe a injeção da vacina em estudo e a outra metade um placebo, utilizado como controlo da pesquisa.O problema é que, dada a evolução da propagação da Covid-19, torna-se difícil esperar tanto tempo e cientistas têm de acelerar o processo. Uma vacina pode ser a única maneira de garantir a imunidade de uma população, sem esperar pela morte de milhões com a imunidade de grupo, cujos contornos são ainda incertos.A 20 de abril, a Organização Mundial de Saúde (OMS) dava conta de 76 potenciais candidatas à vacina contra a Covid-19, cinco delas já em ensaios pré-clínicos em humanos - através de quatro abordagens diferentes.