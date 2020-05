Em abril, o hospital Mount Sinai de Nova Iorque anunciou que tinha um teste ao sangue capaz de detetar anticorpos contra a Covid-19 . Agora, são conhecidas as primeiras conclusões depois de o teste serológico ter sido aplicado a 1.343 pessoas de Nova Iorque e arredores, com infeções pelo novo coronavírus confirmadas ou sob suspeita. A maioria eram casos leves. Os resultados revelaram que 99% dos 624 casos confirmados desenvolveu anticorpos contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2), o que afasta a possibilidade de serem contagiados (por se criar uma certa imunidade, esperam os cientistas) e desenvolverem a doença uma segunda vez. O jornal espanhol El País relata que no plasma sanguíneo dessas pessoas que desenvolveram anticorpos, reside uma ajuda para os outros pacientes com coronavírus. Porém, cada pessoa tem mais de mil milhões de células imunitárias B. Cada uma delas é capaz de fabricar um tipo de anticorpo específico e único, o que multiplica a quantidade de anticorpos disponíveis e dificulta a escolha dos melhores para combater a Covid-19.A mesma fonte recorda outra informação animadora: na Coreia do Sul, percebeu-se que pacientes recuperados tinham testado um falso positivo à Covid-19. As conclusões do teste do Hospital Mount Sinai ainda têm que ser sujeitas a revisão. Porém, revelam ainda que os anticorpos são gerados independentemente da idade, sexo e, mais importante, da gravidade da doença. Todos parecem criar proteínas protetoras.Além disso, acredita-se que uma pessoa infetada atinja o pico de produção de anticorpos contra a Covid-19 15 dias depois de desaparecerem os sintomas - pelo que se infere que o teste serológico deva ser realizado após duas semanas da recuperação, para que seja fiável e que não haja falsos negativos.