O Japão devia preparar-se para a possibilidade de a pandemia de Covid-19 durar pelo menos quatro anos. A sugestão é do economista Keiichiro Kobayashi, que integra um painel criado pelo governo japonês para articular a resposta ao novo coronavírus.Kobayashi sugere que a testagem ao novo coronavírus devia ser alvo de investimento e que as famílias deviam receber pagamentos mais generosos, visto que a pandemia pode durar vários anos. "Pode demorar até quatro anos", afirmou, referindo-se ao tempo necessário para desenvolver e distribuir uma vacina ou medicamento eficaz no combate à Covid-19.O consumo cairá nessa altura, pelo que é necessário proteger a economia, indica Kobayashi. Por isso, o economista propôs, em entrevista à Reuters, que sejam pagos 864 euros a cada cidadão que tenha sofrido uma grande queda no seu rendimento devido à pandemia.Além disso, é muito importante aliviar a ansiedade pública sobre o novo coronavírus e as suas consequências: "É necessário tomar passos para fazer com que as pessoas se sintam seguras ao fortalecer os testes e as capacidades de isolamento."No Japão, registam-se quase 16 mil infeções pelo novo coronavírus e mais de 650 mortes.