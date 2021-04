Vacina da Johnson & Johnson chega quarta-feira a Portugal

Portugal vai receber as primeiras 30 mil doses da vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19, na quarta-feira, avançou o Público e o comentador Marques Mendes, do seu espaço semanal na SIC. Esta vacina tem apenas uma dose e pode ser armazenada durante três meses num frigorífico normal.







REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Com a chegada destas primeiras doses, Portugal fica com 1,9 milhões de doses de vacina disponíveis para administratar durante o mês de abril. Estas doses vão permitir também manter a vacinação dos profissionais da educação, vacinação que foi adiada depois da suspensão da vacina da AstraZeneca abaixo dos 60 anos.A vacina da Johnson & Johnson foi aprovada a 11 de março pela Agência Europeia do Medicamento. Cada frasco tem cinco doses e uma vez fora do frigorífico tem de ser administrada num prazo de 12 horas.