Um fungo de fácil propagação está a preocupar o Centro Europeu de Controlo de Doenças. Segundo o jornal El Diário, o aumento de infecções por candida auris é "motivo de preocupação", já que o fungo, que pode sobreviver durante semanas, pode causar infecções invasivas com elevada taxa de mortalidade.

Classificado como "difícil de controlar", o fungo é resistente a alguns dos desinfectantes mais utilizados nos hospitais.

O primeiro caso descoberto de infecção por este fungo ocorreu no Japão em 2009. Desde aí que se propagou por todo o mundo, traduzindo-se num alerta global.

Na Europa, os primeiros casos confirmados surgiram no Reino Unido e em Espanha – onde se registaram já 388 casos. Em toda a União Europeia registaram-se já 620 casos de candida auris, segundo o mais recente relatório do Centro Europeu de Controlo de Doenças.

Além da sua resistência, este fungo é também difícil de identificar com exames de laboratório mais comuns – sendo que a detecção precoce é extremamente importante para prevenir novos casos.

Termómetros podem ser uma das causas de propagação

Segundo um estudo recente, cujos resultados foram apresentados a passada semana no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, em Madrid, os surtos relativos a este fungo podem estar ligados ao uso de termómetros.

Os investigadores analisaram o maior surto ocorrido até à data, que ocorreu no Hospital Universitário de Oxford, no Reino Unido – descobrindo que os termómetros comuns, usados para medir a temperatura nas axilas, tinham sido utilizados em 57 dos pacientes que deram entrada nas urgências com candida auris.