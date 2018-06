Fungos e alterações climáticas põem em risco as plantações de bananas em todo o mundo. Mas uma empresa britânica vai tentar salvar o fruto.

Uma empresa britânica está a concentrar esforços para criar uma variedade de bananas que seja resistente às alterações climáticas e a doenças que podem levar à morte de uma das frutas mais populares no Reino Unido.



No Reino Unido são consumidas cerca de 5 mil milhões de bananas por ano, na sua maioria importadas de países em desenvolvimento, numa indústria de mais de 11 mil milhões de euros por ano. No entanto, as plantações de bananas na Austrália, sudeste asiático e em partes de África estão a ser ameaçadas por um fungo conhecido como fusariose. Caso este fungo se alastre para a América do Sul, poderá vir a afectar os maiores exportadores de banana para o Reino Unido. Para prevenir esta hipótese, uma empresa, a Tropic Biosciences, está a desenvolver uma nova variedade de bananas.



A grande maioria (99,9%) das bananas comercializadas no mundo é do tipo Cavendish. Este tipo de bananas surgiu na década de 50, quando substituiu uma variedade mais saborosa que foi devastada por uma doença, explica o jornal The Guardian. A empresa está a utilizar técnicas de mutação genética para desenvolver uma versão mais resistente da Cavendish. Até agora, a empresa conseguiu reunir um investimento de 10 milhões de dólares (cerca de oito milhões de euros).



Eyal Maori, o responsável científico da empresa, disse: "É apenas uma questão de tempo antes da fusariose chegue à América Central e do Sul, razão pela qual é urgente desenvolver uma banana resistente". Maori revelou ainda que os primeiros testes têm tido um resultado positivo e que os testes no terreno poderão começar a ser testado nas Filipinas e na Turquia já no próximo ano.



Segundo o director da empresa, Gilad Gershno, esta nova "versão" da banana pode ser bastante positiva para o ambiente, já que deverá necessitar de menos pesticidas e de dar mais rendimento ao agricultores.



Até agora, a única solução para travar o avanço deste fungo é queimando as plantações infectadas, mas esta prática tem tido poucos adeptos, preocupados com os seus rendimentos caso queimem as plantas.



A Tropic Biosciences está também a desenvolver um grão de café naturalmente descafeinado.