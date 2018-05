Uma enfermeira americana decidiu mostrar o aspecto dos pulmões de uma mulher que fumou durante 20 anos um maço por dia e o resultado é chocante.

Todos sabemos que o tabaco é prejudicial para a saúde, mas será que sabemos mesmo os efeitos que este tem sobre nós? Amanda Eller, uma enfermeira do estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, decidiu mostrar às pessoas, em dois vídeos separados, de que forma é que ficam os nossos pulmões com e sem cigarros.





"De um lado temos pulmões com cancro, de alguém que fumou um maço de tabaco por dia, durante os últimos vinte anos. Do outro temos uns pulmões saudáveis. Ainda querem fumar?", pergunta a enfermeira.





Os vídeos publicados no Facebook são já virais, com cerca de 45 milhões de visualizações na rede social. E as imagens são claras: de um lado, os pulmões negros da fumadora; do outro pulmões vermelhos e saudáveis. É este o resultado da inalação de mais 5 mil químicos que compõe um cigarro.



De acordo com um estudo da Universidade de Bristol, cada cigarro fumado retira 11 minutos à vida de fumadores e a investigação a longo prazo determinou que as pessoas que fumavam um a quatro cigarros por dia tinham risco significativamente maior de contrair doenças associadas ao tabaco que não-fumadores.