Os primeiros testes rápidos vão estar disponíveis em farmácias de Cascais e serão depois alargados progressivamente a outras zonas do país.

Os primeiros testes rápidos de rastreio do VIH/sida e dos vírus da hepatite em farmácias começam a partir desta quarta-feira a estar disponíveis em farmácias de Cascais e serão depois alargados progressivamente a outras zonas do país.



Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, explicou que Cascais é a primeira localidade em Portugal a aplicar os testes rápidos de rastreio da infecção por VIH e por vírus da hepatite C e B nas farmácias comunitárias e nos laboratórios de patologia e análises clínicas.



Hoje à tarde, o secretário de Estado Adjunto e o director executivo do programa da ONU para o VIH, Tim Martineau, visitam uma farmácia em Alcabideche, Cascais, onde estão disponíveis os testes rápidos de rastreio.



A generalidade das farmácias de Cascais já teve a formação ministrada pela Ordem dos Farmacêuticos que permite aos profissionais estarem preparados para realizar os testes, fazer aconselhamento diferenciado e identificar factores de risco.



Perante o resultado reactivo de um teste (que ainda não significa positividade), a farmácia ou o próprio utente poderão entrar em contacto com a linha SNS 24, que fará o encaminhamento para o hospital que o doente escolha a fim de repetir o teste e, caso se confirme, passar a ser seguido.



Fernando Araújo lembrou ainda que o Ministério da Saúde mantém o objectivo de, até final do ano, ser possível comprar estes testes nas farmácias e realizá-los em casa.



Segundo o governante, a proposta legislativa que avança com a possibilidade dos testes em casa já foi aprovada em Conselho de Ministros e promulgada pelo Presidente da República.



Com estas medidas, o Ministério da Saúde pretende aumentar a detecção precoce da infecção por VIH e das hepatites virais, com o objectivo de transformar Portugal "num país livre da epidemia VIH/sida" em 2030.



O Ministério da Saúde vai ainda hoje assinar com mais sete cidades o compromisso "via rápida para eliminar o VIH", que já tinha sido assinado por Cascais, Lisboa e Porto.



Este compromisso, com medidas para que as localidades erradiquem o VIH/sida, vai ser hoje estendido a seis cidades da área metropolitana de Lisboa e a uma do Algarve.



Almada, Amadora, Loures, Oeiras, Odivelas, Portimão e Sintra são os municípios que hoje assinam este compromisso.



O secretário de Estado Adjunto da Saúde lembrou a importância de reduzir a incidência das infecções sobretudo na Grande Lisboa, que tem metade de todas as novas infecções por VIH do país.



Fernando Araújo salienta que Portugal assistiu nos últimos anos a uma importante redução da incidência da doença, mas que continua com um número de casos superior à média europeia.