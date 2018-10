No Dia Mundial da Saúde Mental, o bastonário faz um retrato de um país onde há 2,5 psicólogos por cada 100 mil habitantes e são cada vez mais os utentes com depressão (400 mil ao ano)

São os números oficiais. Vinte e três por centro da população portuguesa sofre de um problema de saúde mental. Quatrocentos mil por ano são diagnosticados com depressão. Em 2016 prescreveram-se 30 milhões de embalagens de psicofáracos. E gastou-se, por dia, 600 mil euros neste tipo de medicação.



Estes valores servem de alerta no Dia Mundial da Saúde Mental que se assinala neste 10 de Outubro, considera o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues. O motivo para uma entrevista à SÁBADO, em que sublinha a necessidade de integração de mais profisisonais nos serviços de saúde e também nas escolas.





Há dias, Daniel Sampaio dizia que a área da saúde mental é o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Concorda?

Absolutamente de acordo. É algo que tem vindo a ser repetido há anos. O grande problema é que nada muda. Nos últimos dez anos, crescem as perturbações e o consumo de psicofármacos mas o que não cresce são os recursos necessários para trabalhar estas matérias.



É a questão orçamental o que mais pesa para que nada mude?

Eu acho que é a ignorância. Se calhar, todas as outras alternativas à ignorância serão piores. Há incompreensão de quem no final decide se autoriza ou não despesa — e isso é ao nível do Ministério das Finanças. Não há incompreensão sobre ser necessário gastar-se em psicofármacos. Se calhar [é porque] não se entende que um investimento em mais psicólogos significará tendencialmente menor consumo de psicofármacos. Estamos a falar de investigação consolidada de décadas [sobre esta matéria]. Não é discussão sobre quais é que são as boas práticas. A questão é implementá-las. Eu suponho que seja ignorância. Mas há dificuldade muito grande em perceber o porquê. Ninguém explica a não ser dizer que é mais um custo. Não, não é mais um custo. Estamos longe dos mínimos. Quando dizemos que são precisos mais psicólogos, não estamos a falar de mais 3 mil. No Serviço Nacional de Saúde houve este concurso histórico de 40 [aberto este ano]. É histórico porque há 20 anos que não abria um concurso de carreira especial para cuidados de psicologia. Foi a primeira vez que abriu para cuidados saúde primários. O rácio nos cuidados saúde primários é de 2 psicólogos e meio por 100 mil. Não há há mínimos.



Em que ponto estão os concursos?

Ainda decorrem.



Cerca de 400 mil portugueses sofrem de depressão por ano e um terço não recebe qualquer tipo de ajuda ou tratamento. O que está a influenciar os números: não procuram ajuda por vergonha ou por falta de especialistas?

Não nego que ainda existe estigma à volta da saúde mental. Mas o estigma já não é o que era. As pessoas procuram ter o apoio deste tipo de serviços. Mas e as condições? As populações que são mais vulneráveis, mais carenciadas podem recorrer a este tipo de apoios onde? Ao nível do SNS, para isso é preciso que estejam lá os profissionais. Um médico de família se não poder referenciar para um psicólogo porque não o tem psicólogo ou só daqui a um ano [é que está disponível], como é que faz? Receita psicofármacos. Não tem alternativa. Se o estigma ainda tem impacto significativo – e digo que tem diminuído, porque há procura maior e reconhecimento maior do psicólogo – reduz-se permitindo que as pessoas tenham acesso aos serviços desses profissionais. É o maior contributo. Essa é uma das dimensões, mas mesmo para populações ainda relativamente carenciadas e que podem estar fragilizadas, como trabalhadores da Função Pública que ainda recebem pouco, podem ter acesso através das comparticipações que a ADSE. A questão é que a ADSE continua a colocar obstáculos para as consultas de psicologia.



De que tipo?

O maior de todos é a exigência de prescrição médica para o acesso às consultas. É mais fácil tomar um psicofármaco do que ir a uma consulta. Ir a uma consulta com um psicólogo não é tomar medicamentos. E o psicólogo é um profissional totalmente autónomo. Não depende da prescrição médica. Se eu tiver dinheiro para ir ao psicólogo, não preciso de prescrição. A diferença é o dinheiro. Já viu a desigualdade? Mas porquê? Temos um acordo feito com a ADSE há já vários meses para o fim da prescrição médica. Há meses que estamos a aguardar que saia a tabela de regime livre. E enquanto esperamos, esperam os portugueses todos, que teriam maior acesso, com melhores condições.



Faria sentido um cheque-psicólogo, para os que não estão abrangidos pela ADSE ou seguros de saúde?

Chegámos a propor essa modalidade ao anterior governo e no início desta legislatura. Este governo disse-nos que queria apostar num reforço dos psicólogos no SNS. A verdade é que só agora abriu o primeiro concurso. Não avançou nem o cheque-psicólogo e o concurso foi tardio. Em Portugal, são raríssimas as situações em que o seguro garante consulta de psicologia – e, salvo erro, só um não exige prescrição médica. Agora que discutimos lei de bases da saúde, se queremos considerar um sistema de saúde com parte pública e privada, o privado também tem que considerar situações para o acesso [aos psicólogos] que hoje não respeita.



O que pretendia ver inscrito no Orçamento do Estado (OE) para 2019?

Três exemplos concretos de medidas que deveriam estar no próximo OE: continuar o reforço com nova abertura de concurso para cuidados saúde primários de mais psicólogos. No mínimo mais um contingente de abertura do mesmo número, mas diria que um pouco mais. Hoje em dia temos 250 e precisamos do dobro disso para termos uma cobertura mínima para trabalharmos em prevenção para além reduzir tempo de resposta.

Continuar o que foi o reforço muito grande de profissionais nas Escolas e que tem de ser uma aposta no OE, porque as verbas utilizadas para a contratação desses psicólogos foram comunitárias, o que garante apenas a prazo a existência destes nas escolas. E não garantem em todas as zonas do país: em Lisboa e Vale do Tejo não pôde ter reforço por via do quadro comunitário. É necessário que aqui e na zona do Algarve se permita o reforço para nos aproximarmos de rácios que ainda não foram atingidos.

Depois, nas prisões, onde tem que se acabar com a miserabilidade da resposta que é dada e com o incumprimento da missão que o Estado se compromete a cumprir em matéria de reinserção social dos reclusos.



O que existe agora?

Actualmente temos tarefeiros, psicólogos a ganhar menos de 5 euros à hora, quase todos eles a meio tempo, em situações de elevadíssima complexidade, exigência, desgaste. E o número é residual: não chegam a 30 profissionais por todo o País. E o OE com umas migalhas resolveria este problema que eu sei que preocupa a Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, que entregou há algum tempo uma proposta sobre as necessidades e como regularizar.