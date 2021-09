SpaceX lança civis ao Espaço: Quem são os primeiros turistas espaciais?

A cápsula Dragon leva a bordo, pela primeira vez, civis como tripulantes. Foram treinados durante seis meses na base da SpaceX em Hawthorne, na Califórnia, com manobras de gravidade zero e exercícios com forças gravitacionais que vão executar no espaço. Treinaram também exercícios de emergência de entrada e saída de naves espaciais e também missões parciais e completas. A cada dia, a cápsula dará uma volta ao planeta a cada 90 minutos, fazendo um total de 15 voltas diárias ao globo.

A missão tem como nome Inspiration4 e é a primeira a levar apenas civis. Para Elon Musk, o líder da SpaceX, a missão pretende representar a "democratização" do Espaço, mostrando que não são só astronautas formados durante anos conseguem viajar até ao Cosmos. No entanto, esta viagem tem custos que só os milionários conseguem pagar.

A empresa privada de Elon Musk tem planeado outros voos de turismo espacial que se prevê serem realizados a partir de janeiro de 2022, com três homens de negócios como tripulantes.