A crise climática não abrandou durante a pandemia

"A não ser que as emissões de gases de efeito de estufa sejam reduzidas de imediato, de forma rápida e em grande escala, será impossível limitar o aquecimento a 1,5ºC", escreveu António Guterres, acrescentando que as consequências serão catastróficas.

Quando a medida de confinamento começou, no início do ano passado, a ser implementada, muito foi dito sobre a redução da emissão de gases poluentes com efeito de estufa, ou sobre a redução da poluição sonora, com um tráfego quer automóvel, quer aéreo, mais reduzido. No entanto, passou mais de um ano e as diferenças a tender para o campo mais verde não são assim tão evidentes.

E esta quinta-feira a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou o estudo "United in Science 2021", demonstrando exatamente que "não há indícios de um crescimento mais ecológico". "As emissões de dióxido de carbono estão a aumentar rapidamente, outra vez, depois de uma diminuição passageira devido ao abrandamento da economia", acrescentou a ONU.

No documento, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, fez questão de sublinhar que "este foi um ano crítico para a ação climática". Por exemplo, em 2020 e na primeira metade de 2021, os principais gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono, "continuaram a aumentar", refere o relatório.