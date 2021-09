E fez-se história. Primeiros turistas espaciais já regressaram à Terra

Os quatro astronautas amadores regressaram à Terra sãos e salvos, depois de três dias no espaço. A cápsula SpaceX amarou no oceano Atlântico ao final da tarde de sábado, 23h em Lisboa.



Esta foi a primeira vez que uma tripulação de civis orbitou o planeta. A chegada à Terra da tripulação da Inspiration4 encerrou três dias no espaço - partiram na quarta-feira da Florida.



A tripulação foi liderada pelo bilionário Jared Isaacman, de 38 anos, e presidente-executivo da empresa de e-commerce Shift4 Payments Inc. Foi ele que pagou a viagem dos quatro tripulantes, por um valor estimado, pela revista Time, de 170,5 milhões de euros.