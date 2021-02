Sequelas da Covid: As marcas que o vírus deixou

Há casos em que a doença não termina depois de um teste negativo e em que, passados 10 meses, continua a causar dano. Conheça as consequências a longo prazo do vírus.

Catorze meses depois de ser conhecido o primeiro caso – em Wuhan, na China, a 17 de novembro de 2019 – já se sabe que não existe só a doença Covid, também existe o pós-Covid. Estima-se que entre um terço a um quinto dos infetados tenha sequelas a médio e longo prazo, ou seja, sintomas que perduram para além das 12 semanas após o diagnóstico. Complicações respiratórias e cardíacas, mas também queixas de cansaço e fraqueza muscular e problemas neurológicos, como perda de olfato e de paladar, sem uma causa definida.



"Há um espetro de coisas para as quais não existe uma explicação fisiológica", diz Francisco Araújo, coordenador de medicina interna do Hospital Lusíadas, em Lisboa. A verdade é que se conhece pouco para além da fase aguda da doença, admite o especialista. A SÁBADO falou com seis pessoas infetadas com o SARS Cov2, quatro durante a primeira vaga, a quem o vírus deixou consequências profundas – e que ainda não sabem se algum dia se vão resolver.



Paulo Gonçalves, 47 anos: A vida em câmara lenta

Paulo Gonçalves tem esperança de um dia ainda voltar a correr na sua praia, na Póvoa do Varzim. Como o seu trabalho é sedentário, é camionista de longo curso, gostava de fazer umas corridas quando regressava a casa. Agora só consegue caminhar, e tem de o fazer de forma vagarosa. Andar um bocadinho, sentar-se e fazer pausas para respirar. "Os pulmões de quem passa por isto nunca ficam direitos, o médico já me disse", diz, resignado.