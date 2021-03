É o primeiro caso de uma bebé com anticorpos apesar de a mãe nunca ter sido infetada pelo novo coronavírus.

Bebé de mãe vacinada contra covid-19 nasce com anticorpos



"Vigorosa" e "saudável": foi assim que os cientistas caracterizaram uma bebé nascida três semanas depois de a mãe ter levado a vacina da Moderna contra a covid-19, e que se tornou na primeira a ter anticorpos depois de a mãe ser vacinada.



A investigação publicada no portal medRxiv detalha que a mãe recebeu a primeira dose da vacina às 36 semanas e três dias de gestação. Era funcionária de saúde e, três semanas depois, deu à luz uma menina. O estudo conduzido por Paul Gilbert e Chad Rudnick, da Universidade Atlântica da Flórida, revela que os anticorpos foram transmitidos através da placenta, algo que só tinha sido registado em grávidas que tiveram covid-19. A mãe acompanhada desta vez nunca foi infetada.



Os dois investigadores puderam acompanhar esta mãe que nunca tinha testado positivo à covid-19 e, depois do nascimento da bebé, testaram o cordão umbilical. Foram detetados anticorpos IgC reativos à proteína S do SARS-CoV-2, que surgem quando se recupera da infeção. Esta descoberta revela que a bebé tem alguma imunidade contra a covid-19, mas não se sabe quanta nem até quando.