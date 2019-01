Estas serão as primeiras contratações do ano de 2019 e os procedimentos necessários à elaboração dos contratos com estes profissionais "serão iniciados de imediato".

Os serviços de saúde do distrito de Bragança vão ser reforçados com 18 profissionais, entre enfermeiros e assistentes operacionais, para satisfazer necessidades permanentes na região, divulgou hoje a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.



De acordo com uma nota enviada às redações, estas serão as primeiras contratações do ano de 2019 e os procedimentos necessários à elaboração dos contratos com estes profissionais "serão iniciados de imediato".



A contratação de oito enfermeiros e oito assistentes operacionais resulta da aprovação conjunta dos ministérios da Saúde e das Finanças e, segundo a ULS do Nordeste, "reveste-se ainda da maior importância, tendo em conta que estes profissionais irão permitir ainda aumentar a capacidade de resposta nesta época do ano para fazer face às necessidades sazonais, ou seja, associadas ao período de inverno e ao surgimento de casos de gripe e a problemas respiratórios".



A contratação destes profissionais será "por tempo indeterminado, na medida em que irão satisfazer necessidades permanentes de serviço, garantindo assim a prestação dos cuidados necessários com qualidade e segurança aos utentes".



A ULS do Nordeste "congratula-se com esta autorização, que irá permitir reforçar o seu quadro de pessoal, e continuará empenhada, em articulação com a tutela, na disponibilização de cada vez mais e melhores cuidados assistenciais aos seus utentes".



Na nota distribuída às redações, a entidade responsável pelas unidades de saúde no Nordeste Transmontano faz ainda uma recomendação á população no sentido de que, "nesta época de inverno, siga as recomendações da Direção-Geral da Saúde para prevenir complicações de saúde associadas ao frio intenso".



"Em caso de doença recorra, em primeiro lugar, ao SNS 24, através do número 808 24 24 24, e aos Centros de Saúde antes de se dirigir aos Serviços de Urgência Hospitalares", apela.