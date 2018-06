Uma investigação liderada pelo departamento de neurociência visual da Universidade de Queensland, na Austrália, demonstrou que as abelhas são capazes de "contar" até ao número quatro.

Através de experiências com incentivos de comida, investigadores australianos e suecos descobriram que as abelhas conseguem aprender a "contar" o número de símbolos que encontram a caminho de uma fonte de alimentação.

"Abelhas marcadas individualmente foram treinadas para receber uma recompensa após voar sobre um número específico de listas amarelas. Dependendo da experiência, esse número variava entre um, dois, três e quatro. Depois do treino, foi feito o teste com as abelhas, retirando a recompensa de comida", explicou o professor Mandyam Srinivasan.

Estes resultados mostraram progressos e, mesmo quando a investigação introduziu objectos aleatórios que as abelhas não conheciam, a sua habilidade para contar até quatro não se alterou. "Com este método de aprendizagem descobrimos que as abelhas estão habituadas a reconhecer novos objectos", transmitiu Srinivasan.

O artigo sobre esta nova descoberta acerca da cognição das abelhas foi publicado no jornal científico Animal Cognition.