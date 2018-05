Artigo originalmente publicado na edição n.º 717 de 25 de Janeiro de 2018.

Foi num carregamento marítimo de vasos com bonsais oriundos da China para a região de Bordéus que, em 2004, a vespa velutina chegou à Europa. A expansão desta espécie invasora tem sido imparável em Portugal desde 2011. "Está a adaptar-se a um ritmo muito maior do que previmos", admite Nuno Sequeira, da direcção nacional da Quercus.A vespa asiática gosta de humidade e frio e alastrou-se rapidamente do Minho para o centro do País. "Se conseguir adaptar-se ao calor e passar o Alentejo, será muito complicado", avisa Nuno Sequeira, para quem a situação já é "preocupante".Os dados da plataforma SOS Vespa não são animadores: o ninho mais a sul foi detectado já no distrito de Santarém e foram identificadas vespas isoladas tão a sul como nas regiões de Lisboa, Setúbal e Montemor-o-Novo. Números do Ministério da Agricultura suscitam algum alarme: 2.357 ninhos identificados em 2016 e 4.495 em 2017. A Quercus avisa que o número real será três a quatro vezes maior. A incineração dos ninhos pelas autoridades é mais lenta do que a expansão. O ministério está a trabalhar numa nova estratégia para o combate à espécie que deverá ser anunciada em breve.Esta vespa caça abelhas no ar, paira frente à colmeia e inibe a saída das abelhas levando à destruição de toda a colmeia. É mais uma ameaça, a juntar ao ácaro varroa (parasita que dizima colmeias) e aos insecticidas, a um insecto crucial para a polinização e a agricultura. A picada não é fatal para as pessoas, mas é preciso cuidado perto de um ninho – perante uma ameaça as velutinas atacam em força e podem ser mortais.