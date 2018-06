Cientistas do Instituto de Oncologia Vall d'Hebron, Barcelona, descobriram como eliminar células cancerígenas adormecidas. Estas células são resistentes a tratamentos e provocam a reincidência da doença nos pacientes. O trabalho foi liderado por Héctor G. Palmer, investigador do Grupo de Células-Tronco e Cancro do VHIO.

Citado pelo jornal espanhol El País, Palmer explicou que esta descoberta, fruto de uma investigação de 10 anos, possibilita a criação de fármacos que eliminam as células resistentes. Até agora, a maioria das drogas conseguia somente matar as células que se propagavam pelo corpo, mas não as adormecidas. Os tumores são formados por células alteradas que crescem e se multiplicam de forma contínua. Quando as que se propagam são mortas, os pacientes, apesar de ainda terem um tumor, deixam de apresentar sintomas. As células que não morrem ficam no corpo como sementes.

Por razões ainda não conhecidas, as células adormecidas despertam e regeneram o tumor original, espalhando-se para novos órgãos. Palmer relembra: "Para os pacientes é importante saber se os tratamentos funcionam e se a doença não reaparecerá. Como não podemos garantir que não haja reincidência, isto desanima-os".

Para identificar estas células entorpecidas, foi decisivo definir a actividade do factor TET2. "Este factor organiza a actividade do genoma e obriga a célula a dormir, sem que esta perca o seu potencial maligno", esclarece o investigador.

A investigação serviu para provar que a eliminação de TET2 mata as células tumorais adormecidas. Os dados da pesquisa mostram que este tipo de células surge nos cancros do cólon, da mama, do pulmão e melanoma.