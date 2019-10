Retirar amianto é 50 vezes mais barato do que tratar doente de cancro

As obras na escola estavam prometidas para as férias de Verão. Mas como não aconteceram, nesta quinta-feira, 17 de outubro, a comunidade educativa do agrupamento António Augusto Louro percorreu as ruas do Seixal em protesto por o amianto continuar nos telheiros da escola sede e estar a desfazer-se (veja as fotos mais abaixo neste texto).Os telheiros "têm uma parte vedada com a fita.