Com a chegada do calor, que levará algumas zonas do país a atingir 40ºC, os próximos dias podem ser de difícil adaptação. Não só para nós, como para os cães e gatos.

Estes animais também sofrem com as temperaturas altas e, quando expostos a estas durante muito tempo, podem ficar com uma hipertermia, ou seja, sofrer de um aumento da temperatura normal do corpo. A temperatura média corporal de um cão é de 39 graus, mas, quando estão expostos ao calor, pode chegar aos 42 graus.

Os cães e os gatos não regulam tão bem como nós a sua temperatura. Ao contrário dos humanos, eles não suam, mas regulam-na através das "almofadas" nos pés e da própria respiração ofegante.



A que sintomas deve estar atento?

Assim, a exposição deste animais ao calor é prejudicial para o seu bem-estar, podendo leva-los a apanhar insolações. Por isso, é preciso estar com atenção aos sintomas. Os sinais mais comuns são a respiração muito rápida, o aumentar do batimento cardíaco, vómitos e tremores.

A insolação nestes animais pode causar a sua morte. Em função disso, é muito importante pôr os animais em lugares frescos, dar-lhes de beber água fresca, molhando-lhes também a cabeça e as patas com água fria. Quando estiver estabilizado deve levá-lo rapidamente ao veterinário.

Para prevenir a insolação deve ter sempre consigo água fresca, para evitar que eles fiquem desidratados, não os leve a passear nas horas de maior calor, não os deixe fazer muito exercício e que estejam ao sol durante muito tempo. Seguindo estas recomendações, está a proteger os seus animais de possíveis problemas de saúde relacionados com as altas temperaturas.