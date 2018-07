. Apesar de poder ser fatal para pessoas com um sistema imunitário débil - como o caso da personagem seropositiva Tommy, no livro e filme Trainspotting -, também tem benefícios: torna os infectados mais empreendedores.



O estudo mostra ainda que nos países "em que o nível de infecção é superior existe uma menor quantidade de pessoas a citar o 'medo de falhar' como justificação para não avançar com novas iniciativas de negócio".



Os humanos podem ser infectados com este parasita se consumirem carne contaminada que não esteja devidamente cozinhada, ao beberem água contaminada ou se contactarem com fezes de gatos.



A Toxoplasmosis gondii, organismo unicelular, é ainda fascinante para centenas de biólogos pela forma como se propaga e pelos efeitos que tem na evolução dos organismos contaminados e assegura a sua transmissão. É que, quando os ratos ficam infectados com este parasita, perdem o medo dos seus predadores naturais, os gatos, tal como os humanos podem perder o medo de falhar. Assim, sendo, aventuram-se mais perto deste predador, sendo comidos, o que leva o parasita a voltar ao interior do animal, dentro do qual se pode reproduzir.



Mas nem tudo é bom, já que cientistas acreditam haver uma ligação entre o contacto humano com Toxoplasmosis gondii e o desenvolvimento de esquizofrenia e complexo bipolar, podendo ainda influenciar a inibição dos indivíduos.

