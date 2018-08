Os smartphones podem ser vistos como uma extensão do computador e uma ferramenta essencial para a vida dos humanos por motivos variados. Contudo, por vezes é difícil ter noção do tempo passado em cada aplicação - principalmente nas redes sociais - tendo em conta que as usamos constantemente.

Para dar a opção aos seus utilizadores de saberem o tempo que passam a navegar pelas aplicações, o software iOS da Apple tem a funcionalidade discreta de se poder ver o tempo de utilização de cada aplicação.

Esta informação até está bastante visível no interface, mas escapa a muitos utilizadores. Encontra-se na secção de "Bateria" nas "Definições". Ao carregar no ícone de um relógio, é possível aceder a um novo separador que mostra, de forma ordenada, o tempo gasto em cada aplicação instalada, discriminada em minutos e percentagem, durante o período das últimas 24h ou nos últimos 7 dias.

A companhia gerida por Mark Zuckerberg vai adoptar esta mesma funcionalidade no Facebook e Instagram com a implementação de uma aplicação de contabilização de tempo gasto, disponível a partir de esta quarta-feira, seguindo as tendências já permitidas pela Apple e Google. O objectivo é transversal a todas as empresas: consentir que os utilizadores das aplicações tenham uma noção real do tempo que passam nas mesmas e nos aparelhos electrónicos.

A notícia foi dada pelo Facebook em conferência de imprensa telefónica com vários jornalistas. "[Do] lado do Facebook têm sido feitas várias mudanças no feed de notícias para tornar mais fácil para as pessoas construírem relações e reduzirem o consumo passivo de conteúdo com pouca quantidade", explicou Ameet Ranadive, Director de Bem-Estar de Produto do Instagram, citado pelo Observador.

O consumo passivo é assim uma preocupação de Mark Zuckerberg, fundador e CEO das redes sociais, que pensa que este – definido pelo próprio como uma utilização passiva, sem interacção e usada como um mirone – não permite que os utilizadores tenham a gratificação prevista pelas redes sociais.

"Estamos a introduzir este conjunto de ferramentas para ajudar as pessoas a gerirem o tempo que passam na plataforma", esclareceu Ranadive.

Depois de admitir a função de recolha de informação do tempo despendido, o próximo passa por implementar formas de controlo parental nas redes sociais, semelhantes às opções que já existem na Nintendo Switch ou na Playstation 4. Estas têm ferramentas para os pais terem acesso ao tempo gasto nos aparelhos e a hipótese de colocar contadores de tempo nos jogos.

Portugal sem data de início para a implementação da ferramenta

A funcionalidade do sistema vai começar a ser implementada a partir desta quarta-feira em alguns países seleccionados e deverá ficar disponível para todos os utilizadores nas próximas semanas. Portugal ainda não tem uma data de início para começar a usar a ferramenta, mas prevê-se que seja num futuro próximo, tendo em que a empresa norte-americana quer expandir o serviço a todos os utilizadores das redes sociais que detém.

A funcionalidade foi programada para funcionar de um modo simples: nas redes sociais, na secção "Definições" da página principal do perfil estará o ícone para ver a média diária de tempo gasto na aplicação na última semana e também em cada dia dessa semana, apresentado através de um gráfico. Essa subsecção autorizará ainda uma notificação a alertar o utilizador da rede social se este atingir o limite diário definido (pelo próprio) para se usar a aplicação e a opção de bloquear notificações das redes sociais por tempo determinado pelo utilizador, que pode ser desactivada se este voltar a entrar nas aplicações (desde que estas estejam ligadas).



Prevê-se que tenha uma interface parecida à já usada no sistema operativo da Apple.

Aplicações permitem controlo mais rigoroso

Se sente que não se consegue concentrar a trabalhar ou a estudar por não conseguir resistir à tentação de ir ver quantos "gostos" tem a sua fotografia no Facebook ou se alguém comentou o seu último post, há várias aplicações para conseguir monitorizar e/ou controlar um possível nível de dependência.

O Forest (disponível para Android e iOS) tem um sistema baseado em objectivo-recompensa: o utilizador tem de plantar uma árvore virtual, mas para isso precisa de não abrir aplicações durante 30 minutos. Se tocar antes do prazo, a planta murcha e tem de se começar de novo.

Para situações mais radicais, há o Focus Lock e o Steplock, disponíveis apenas para Android. O primeiro bloqueia aplicações por o tempo determinado que o utilizador definir e não o permite aceder de todo às mesmas até ao fim do prazo estipulado. O último, por outro lado, junta exercício físico ao controlo de tempo gasto em aparelhos electrónicos: o utilizador bloqueia as aplicações e só pode voltar a usá-las depois de ter completado um certo número de passos (contabilizado por outra aplicação).