A diretora-geral da Saúde, Graça Feitas , admite que, no pior cenário, o coronavírus Covid-19 pode afetar um milhão de pessoas em Portugal, 20% dos quais com gravidade.Em entrevista ao Expresso , revela ainda que as autoridades de saúde prevêem "21 mil casos de coronavírus em Portugal na semana mais crítica".