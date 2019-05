A associação de defesa do consumidor pretende que a Autoridade do Medicamento ( Infarmed ) "atue em conformidade", depois dos resultados conhecidos em Portugal para o produto, à venda noutros países."As associações de consumidores da Bélgica e de Espanha também adquiriram, nos respetivos países, o protetor solar ISDIN Fotoprotetor Pediatrics Transparent Spray 50+ e enviaram-no para laboratório. Os resultados foram iguais aos obtidos pelo produto comprado em Portugal", lê-se na informação divulgada pela associação portuguesa.A Deco informou igualmente o fabricante: "A ISDIN apresentou argumentos que justificavam a repetição do teste. Comprámos novamente o produto e enviámo-lo para laboratório. Os testes confirmaram os resultados: o FPS indicado no rótulo não deveria ser 50+, mas 15", reitera a Deco.O FPS indica a capacidade para filtrar os raios ultravioletas do tipo B (UVB). Mas é também necessário defender a pele da radiação do tipo A (UVA), alertou a associação."De acordo com a Comissão Europeia, o índice desta proteção deve ser um terço do FPS indicado, o que também não é cumprido pelo ISDIN Fotoprotetor Pediatrics Transparent Spray 50+", acrescenta a Deco no documento.A Direção-Geral da Saúde recomenda a utilização de um protetor solar com FPS mínimo de 30, independentemente do tipo de pele. "Para as crianças, que têm a pele mais sensível, aconselhamos uma proteção superior", indica a defesa do consumidor.