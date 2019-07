As primeiras-damas de África apelaram, este domingo, ao reforço da luta contra o cancro através, nomeadamente, do aumento de impostos sobre os "produtos cancerígenos", como o tabaco e o álcool.

O apelo foi feito em Niamei, capital do Níger, à margem da cimeira da União Africana, tendo como porta-voz a mulher do Presidente do Burkina Faso, Sika Bella Kaboré.