Portugueses sem médico de família? 'Nada que não fosse já expectável'

Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, critica "a falta de valorização do trabalho do médico de família".

O número de cidadãos sem médico de família continua a aumentar e em abril deste são já 1,3 milhões os portugueses nessa condição, noticia o jornal Público esta terça-feira. Este número é superior ao registado em 2015, quando António Costa tomou posse como primeiro-ministro pela primeira vez. Segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), em dezembro desse ano havia 1.044.945 milhões de pessoas sem médico de família atribuído – o que correspondia a 10,3% do número de utentes inscritos em centros de saúde. Agora, de acordo com os dados mais recentes publicados na plataforma Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários, o número de utentes sem médico de família representa 12,3% do número total de inscritos em centros de saúde.