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Ciência & Saúde

Portugal lança-se na frente do campeonato europeu de foguetes, com oito equipas em competição

Renata Lima Lobo 26 de maio de 2026 às 16:52
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Criado pela Agência Espacial Portuguesa, o European Rocketry Challenge, com oito equipas vindas de várias universidades do País. Estão fechadas as candidaturas para o European Rocketry Challenge, competição criada pela Agência Espacial Portuguesa.

O European Rocketry Challenge () é a primeira competição de lançamento de foguetes destinada a equipas universitárias europeias. Foi criada em 2020 pela Agência Espacial Portuguesa e, desde então, tem reunido equipas de vários países europeus na região do Alentejo. A 7.ª edição acontece em Outubro, em Constância, com um novo recorde de inscrições: 64 equipas de 26 países.

O European Rocketry Challenge bateu um recorde de inscrições. Portugal lidera em número de equipas
O European Rocketry Challenge bateu um recorde de inscrições. Portugal lidera em número de equipas Agência Espacial Portuguesa

Portugal começa na frente, como o país mais representado, com oito equipas em competição: RUBI (Universidade da Beira Interior), RED (Instituto Superior Técnico), North Space (consórcio de oito universidades, incluindo o Técnico e a Universidade do Porto), MAST (Universidade do Minho), ASTRO (NOVA FCT), NAVEE Rocket Team (Universidade de Aveiro), AERIS (Instituto Superior de Engenharia de Lisboa) e Porto Space Team (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto).

“Termos oito equipas portuguesas numa competição europeia com 61 candidatos diz muito sobre o que está a acontecer no ensino científico em Portugal e, em particular, na área do aeroespacial. Estamos a formar engenheiros que ambicionam chegar ao EuRoC prontos para competir com os melhores da Europa e sabemos que a Agência Espacial Portuguesa tem o seu mérito nessa realidade”, diz em comunicado Marta Gonçalves, gestora de programas de Educação e Ciência da Agência Espacial Portuguesa e uma das gestoras do EuRoC.

As candidaturas vão ser agora submetidas a uma avaliação que irá decidir quem são as 25 que chegam à fase final, que acontece entre 15 21 de Outubro em Constância, onde a Câmara Municipal cede o Pavilhão Desportivo Municipal para a instalação do paddock - onde as equipas se juntam para montar os foguetes - e o Exército cede o Campo Militar de Santa Margarida, onde irá operar a zona de lançamentos.

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