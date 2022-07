Europa vive onda de calor. Recordes esperados em vários países

Esta semana, a Europa volta a atravessar uma onda de calor. Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido estão entre os países mais afetados com os termómetros a chegarem perto dos 50 graus em algumas regiões. São esperados recordes em vários países, com as temperaturas máximas a chegar aos 46-47°C em Sevilha, por exemplo.