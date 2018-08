Um estudo defende que o som artificial encurta a esperança média de vida dos pássaros. Investigadores descobriram que a exposição ao barulho de veículos envelhece mais rapidamente estes animais.

Cientistas do Instituto de Ornitologia Max Plant, na Alemanha, e da Universidade de Dakota Norte, nos EUA, investigaram os efeitos que o barulho de trânsito pode ter na vida dos mandarins, aves nativas da Austrália. De acordo com a investigação, o som de trânsito altera a sua esperança média de vida destes pássaros.

Adriana Dorado-Correa, co-autora deste estudo, disse ao jornal Indepedent: "A nossa investigação sugere que os sons urbanos só por si, e independentes da poluição luminosa e química, estão associados com a aceleração do processo de envelhecimento dos mandarins. Estes dados podem identificar as diferenças entre a esperança média de vida dos pássaros da cidade e a dos rurais". Estudos anteriores já avisam que a esperança média de vida dos pássaros urbanos é menor do que os pássaros que vivem longe das cidades.

Os autores consideram que entre os 18 e os 120 dias após a saída do ovo é um período crítico para o desenvolvimento dos pássaros, pois estão mais sujeitos aos efeitos do barulho.

Um outro estudo descobriu que os pássaros cantam de forma diferente consoante o barulho industrial e o barulho do trânsito. Isso pode afectar a sua habilidade para atrair parceiras e defenderem o seu território. Em 2016, outra investigação alegava que o barulho de trânsito pode pôr em perigo pássaros selvagens, uma vez que torna mais difícil eles ouvirem os chamamentos de alarme.