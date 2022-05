Poderão os casos de hepatite aguda em crianças estar relacionados com a Covid-19?

A maioria dos pacientes com hepatites agudas de origem desconhecida são demasiado jovens para estarem vacinados contra a covid-19, razão pela qual os cientistas acreditam que as infeções podem estar relacionadas.

Os casos de hepatites agudas em crianças, um pouco por todo o mundo, não param de aumentar e as autoridades continuam a investigar os casos. Em Portugal, estão já notificadas 12 situações suspeitas que estão sob avaliação do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), mas por todo o mundo, de acordo com o último relatório do Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças, foram já reportados mais de 450 casos de hepatite aguda em crianças.