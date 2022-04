Hepatites agudas em crianças: "Em Portugal não há registo de casos, mas poderá estar para breve" 

Dezenas de crianças, um pouco por toda a Europa, estão a apresentar casos de hepatites agudas, o que já levou à emissão de alertas da OMS e do ECDC. À SÁBADO Rui Tato Marinho, diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais, e Luís Varandas, Coordenador do Centro da Criança e do Adolescente do Hospital CUF Descobertas, explicam como este vírus pode vir a afetar as crianças em Portugal.