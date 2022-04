Hepatite aguda nas crianças: o que precisa de saber

A nova hepatite das crianças alastra pelos Estados Unidos, pela Europa, inclusive à vizinha Espanha, e é provável que chegue a Portugal. Mas se tem filhos e está naturalmente preocupado, não descure (aliás, reforce) a lavagem das mãos, recomendam os especialistas contactados pela SÁBADO – falámos com quatro, a começar por Rui Tato Marinho, diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais, da Direção-Geral de Saúde (DGS). Os cuidados de higiene dificultam a vida ao vírus, como na Covid 19.







Getty

O que é a hepatite aguda atípica

Em que consiste esta hepatite, quais os sintomas, meios de transmissão e como tratá-la são alguns dos tópicos que se seguem, apesar das causas continuarem desconhecidas.

Como o nome indica, a hepatite aguda é uma inflamação do fígado. É infecciosa, mas desconhece-se a origem. Ou seja, não se sabe se existe algum agente específico responsável pelo surto nas crianças. Foi anunciado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a 15 de abril. Até ao momento foram identificados 169 casos em 12 países, nenhum em Portugal; e uma morte num país não revelado pela OMS.



"Estamos preparados para o que possa vir. Temos médicos formados em doenças do fígado, não só nos adultos como em crianças. Temos cirurgiões, pediatras gerais, etc., habituados a referenciar à mínima suspeita", diz Rui Tato Marinho. Jorge Amil Dias, presidente do colégio de especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos (OM), acrescenta: "Todos os pediatras sabem identificar e diagnosticar hepatites, que ocorrem há muitos anos. Em termos de acompanhamento de casos que possam ocorrer, serão certamente supervisionados pela DGS, se tal vier a ser necessário. Evitar pânico e manter bom senso, serenidade e informação sensata são os melhores 'medicamentos' do momento."



Rui Tato Marinho, diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais da DGS: "Nunca é demais lavar as mãos" Bruno Colaço

Para já, o Reino Unido concentra grande parte das infeções (114), detetadas também em Espanha, Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Noruega, França, Roménia e Bélgica. As idades mais suscetíveis vão até aos 10 anos, na maioria entre os 2 e os 5.

Cuidados a ter

Aos pais, Rui Tato Marinho aconselha que mantenham e reforcem a regra de higiene número um, herdada da pandemia: "Lavar as mãos e comer alimentos corretamente lavados e cozinhados." A juntar a estes cuidados, Amil Dias refere "não partilhar utensílios que possam causar contaminação através de sangue (escovas de dentes, lâminas de barbear, seringa, agulhas) que já se recomendam para muitas outras doenças."



Sendo a higiene e as condições sanitárias controladas, caso a criança apresente algum sintoma deve ir ao médico. "Os pais são muito cuidadosos em relação aos filhos, assim como os avós e professores. Em Portugal há um cuidado muito grande com as crianças, à mínima coisa vão ao médico ou ligam-lhe, ou vão ao centro de saúde ou à urgência. Se tivesse um filho pequenino ficaria preocupado mas não em pânico. Confiaria no sistema de saúde", diz Rui Tato Marinho.

Atenção aos sintomas

Este tipo de hepatite, aguda e por vezes fulminante no ataque ao fígado, não tem sintomas específicos. A criança pode deixar de comer, vomitar, ficar rabugenta, enumera Rui Tato Marinho: "No início começa como muitas outras doenças." Jorge Amil Dias refere que nenhum dos vírus habituais tem sido associado à generalidade dos casos: "Em apenas alguns doentes isolaram-se indícios de infeção por Adenovirus. Todavia esse agente é frequente em Portugal, mas nenhum caso causou hepatite." Portanto, o culpado continua por descobrir.







Jorge Amil Dias, presidente do colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos: "Desconhece-se a causa específica desta doença. A associação com Covid ou com a sua vacinação não parece ter relação" Diogo Pinto

Nos casos mais avançados, pode aparecer icterícia, que se revela pela coloração amarela dos olhos, pelas fezes esbranquiçadas e pela urina acastanhada.

Quanto à possibilidade de o surto estar associado à Covid-19, ou à sua vacinação, "não parece ter relação pois algumas crianças afetadas pela hepatite não tinham sido vacinadas (e seguramente nenhuma abaixo dos 5 anos)", explica Amil Dias.

Transmissão

Se serve de algum consolo aos pais e educadores, a transmissão não é assim tão fácil como a Covid-19 ou gripe que se propagam enquanto vírus respiratórios. Rui Nogueira, médico de família, esclarece: "Esta hepatite tem uma transmissão fecal ou por alimentos mal lavados ou mal cozinhados, ou mal acondicionados, crus."

Evolução da doença

Normalmente são "doenças autolimitadas", diz Rui Nogueira, que evoluem naturalmente para a cura entre duas a três semanas, sem deixarem sequelas. Contudo, há motivo de preocupação para as crianças mais vulneráveis e debilitadas por doenças de base (autoimunes), ou em tratamentos (de cancro), com as defesas em baixo.



Rui Nogueira, médico de família, indica que as situações mais vulneráveis são de doentes autoimunes ou em tratamentos, com as defesas limitadas Ricardo Almeida/SÁBADO

Em 90% das situações, a evolução corre sem problemas e de forma espontânea. Mas 10% (17 casos) tiveram de ser transplantados. Caso tal aconteça em Portugal, a criança é encaminhada para a Unidade de Hepatologia e Transplantação Hepática Pediátrica, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Mas a coordenadora desta unidade, Isabel Gonçalves esclarece: "A grande maioria pode recuperar sem transplante. Há medidas de suporte médico em unidades de cuidados intensivos que podem permitir uma recuperação sem recurso ao transplante."



Se for mesmo necessário transplante, os médicos daquela unidade de Coimbra estudam hipóteses de dadores (com mais de 18 anos) e decidem num curto período de tempo. "É difícil arranjar um dador em crianças, mas pode-se usar um bocadinho do fígado do adulto. Isso é suficiente para salvar a vida", segundo Rui Tato Marinho.



Neste momento, ainda se estudam as diretrizes. Rui Tato Marinho terá uma reunião amanhã de manhã, quarta-feira, 27 de abril, convocada de emergência, com o Centro Europeu de Doenças Infecciosas: "Mas não temos dados sobre o que se vai passar. Vão dar a informação que têm e se calhar combinar estratégias comuns para este novo invasor." Em simultâneo, está a ser redigido um documento pela SPP (Sociedade Pediatria) "para que os pediatras na primeira linha de abordagem tenham alguns critérios para decidir quem vai fazer análises ao sangue", remata Isabel Gonçalves.