Pfizer: Três doses da vacina contra covid-19 com boa resposta em menores de cinco anos

De acordo com as farmacêuticas, a vacina mostrou ser segura e bem tolerada pelas crianças. As empresas planeiam pedir autorização às entidades reguladoras para que este grupo etário seja vacinado. Ainda não há vacinas aprovadas para as crianças.Três doses de uma formulação com três microgramas da vacina contra a covid-19 das empresas gerou uma resposta imunitária semelhante em crianças dos seis meses aos cinco anos de idade, bem como nas pessoas entre os 16 e os 25 anos que receberam duas doses da vacina com 30 microgramas."O estudo sugere que uma dose baixa de três microgramas da nossa vacina, cuidadosamente selecionada tendo como base dados sobre a tolerabilidade, dá às crianças mais novas um alto nível de proteção contra as mais recentes variantes da covid-19", indica em comunicado Ugur Sahin, diretor da BioNTech.As farmacêuticas indicaram que uma análise a dez casos sintomáticos, identificados até 29 de abril quando a variante Ómicron era a dominante, sugeriu uma eficácia da vacina de 80,3% no grupo de crianças abaixo dos cinco anos. A análise não é conclusiva, porque o protocolo dos ensaios clínicos especifica que a eficácia deve ser calculada segundo uma análise a pelo menos 21 casos.A Pfizer e a BioNTech indicaram que os dados finais serão partilhados quando estiverem disponíveis.Antes, já tinham sido aplicadas duas doses da vacina de três microgramas em crianças. Porém, foi concluído que duas doses de vacina não cumpriram o objetivo principal: os resultados registados em crianças dos dois aos quatro anos faziam notar uma resposta imunitária mais fraca que nos adultos.Os 1.678 participantes no ensaio com crianças dos seis meses aos cinco anos receberam a terceira dose pelo menos dois meses depois da segunda dose. Segundo a Pfizer, a vacina foi bem tolerada, com os efeitos secundários mais adversos a serem moderados ou leves.