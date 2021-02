Pfizer garante à UE mais 75 milhões de vacinas para o segundo trimestre do ano

A União Europeia vai receber 75 milhões de doses extra da vacina contra a covid-19 da Pfizer e da BioNTech no segundo trimestre do ano, apressando a distribuição de vacinas numa altura em que a entrega de vacinas de outra farmacêutica, a AstraZeneca, conhece complicações.







REUTERS/Juan Medina

O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nas redes sociais. "BioNTech/Pfizer vai entregar 75 milhões de doses adicionais no segundo trimestre do ano - e até 600 milhões no total em 2021", escreveu.

A UE está atrasada no processo de garantir a vacinação dos seus 450 milhões de habitantes, em comparação com o Reino Unido e os Estados Unidos. A lentidão do processo tem sido atribuída a problemas nacionais e ainda no atraso da aprovação de vacinas em comparação com outros países, e nos escassos fornecimentos garantidos inicialmente.

Em declarações à cadeia televisiva alemã ZDF, Ursula von der Leyen também confirmou o objetivo de vacinar 70% dos adultos do espaço comunitário "até ao final do verão", e após o anúncio sobre o aumento das entregas das vacinas pela AstraZeneca.

"Queremos que 70% dos adultos da UE sejam vacinados desde agora até ao final do verão", declarou a presidente da Comissão Europeia, ao reafirmar o objetivo anunciado em 19 de janeiro, mas que tinha ficado comprometido com os atrasos na entrega do medicamento.