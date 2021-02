Pessoas com visões extremistas são menos capazes de tarefas mentais complexas

Uma investigação da Universidade de Cambridge revela que pessoas com ideias extremistas têm tendência para ter um pior desempenho em tarefas mentais complexas. A investigação partiu de anteriores estudos e incluiu mais de 330 participantes, residentes nos EUA, com idades entre os 22 e os 63 anos. Estes participantes foram submetidos a 37 tarefas neuropsicológicas e 22 testes de personalidade, ao longo de duas semanas.





O objetivo era perceber as diferenças como a forma como a informação é percebida e processada influencia as visões do mundo a nível político, nacionalista ou crenças dogmáticas. Para lá dos tradicionais fatores demográficos como a idade, raça ou género.Os testes foram construídos para serem neutros, não emocionais ou políticos. Incluiam, por exemplo, exercícios de memorização de imagens. Depois um modelo computacional permitiu analisar a perceção e aprendizagem dos participantes, bem como a sua capacidade de se envolverem em tarefas complexas de estratégia mental.Os resultados, publicados no jornal Philosophical Transactions of the Royal Society B , mostram que as atitudes ideológicas espelham o processo cognitivo de tomada de decisões. Um dos resultados principais é de que as pessoas com visões extremistas têm tendência a ver o mundo a preto e branco e maior dificuldade em executar tarefas de pensamento complexas, indicou ao The Guardian a coordenadora do estudo e membro do departamento de psicologia da Universidade de Cambridge, Leor Zmigrod.Outra característica dos elementos mais extremistas é que parecem não ser muito bons a gerir emoções, ou seja, são mais impulsivos e tendem a evocar experiências emotivas. "Isso ajuda-nos a perceber que tipo de pessoas podem estar dispostas a cometer violência contra pessoas inocentes", acrescenta a coordenadora do estudo.Um dos exemplos do estudo é que quando se pedia para responderem o mais rapidamente possível, as pessoas com um pensamento mais conservador demoravam mais a dar uma resposta do que as mais liberais. "É fascinante, porque o conservadorismo é praticamente um sinónimo de cautela."A "assinatura psicológica" para o extremismo acabou por ser uma mistura entre psicologias conservadoras e dogmáticas, defendeu Leor Zmigrod.