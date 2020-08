Covid-19: Por que razão é que uns cumprem regras e outros não?

Usou máscara hoje? A sua resposta determina se cumpre ou não uma das regras que surgiram devido à pandemia do novo coronavírus. Por todo o mundo, surgem exemplos de pessoas que o fazem, e de outras que protestam contra as mudanças nos atos do dia-a-dia trazidas pela pandemia. Apesar de infringir regras não ser um fenómeno novo, os cientistas que analisam o comportamento consideram que está a ser exacerbado pela pandemia.Há fatores culturais, demográficos e psicológicos que ajudam a explicar os comportamentos das pessoas face às medidas de distanciamento social e confinamento aplicadas em todo o mundo.Segundo a Reuters, um fator-chave é o da oposição entre individualismo e coletivismo. Jay Van Bavel, professor associado de psicologia na New York University, fala em diferenças entre países. "Alguns países… Tendem a ter um maior individualismo, que é acerca de expressar o seu sentido de identidade e quem se é enquanto indivíduo", relata.Numa cultura individualista, as pessoas tendem a rejeitar as regras e a ignorar as tentativas das autoridades de saúde públicas para não mudarem os seus comportamentos individuais – isto apesar das mensagens sobre o risco ou dos apelos ao altruísmo e civismo."Se se disser, por exemplo, que usar uma máscara vai ajudar a proteger os outros, as pessoas em culturas individualistas apenas se preocupam menos", explica à Reuters o perito Michael Sanders, do King’s College de Londres.Em culturas coletivistas, é mais provável que as pessoas façam o que é melhor para o grupo.Como exemplos de culturas individualistas, investigadores deram à Reuters os casos do Reino Unido e dos Estados Unidos. Já as culturas asiáticas tendem a ser coletivistas.E qual é o problema de infringir as regras? "Num problema massivo e coletivo como o que enfrentamos agora, se todos infringirem as regras um bocadinho, então não é diferente a muitas pessoas que não seguem as regras de todo", afirma Michael Sanders.Segundo a Reuters, o medo e a confiança são "influências significativas" no comportamento humano. Numa sociedade com maiores divisões políticas, é menos provável que as pessoas sigam os conselhos de um lado ou do outro, e também tendem a formar grupos contra as medidas ou a favor delas.O medo e o otimismo também são cruciais, mas muito de cada um pode ser prejudicial. "Numa situação como a de pandemia, [o otimismo] pode fazer com que uma pessoa corra riscos que são incrivelmente perigosos", aponta Van Bavel."Somos verdadeiros animais sociais. Os nossos corpos e cérebros estão desenhados para a conexão e a pandemia, de muitas maneiras, vai contra os nossos instintos para nos ligarmos", descreve Jay Van Bavel.Por isso, surgem surtos locais em bares e discotecas, cerimónias religiosas, casamentos e festas. "Custa muito às pessoas resistir à tendência para as ligações sociais e de grupo."