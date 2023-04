Associação ambientalista pede ao Governo que dê resposta ao atraso na implementação de cinco leis ambientais que já foram aprovadas. Ministério do Ambiente e da Ação Climática admite atrasos em alguns pontos, mas lembra que está prevista uma implementação faseada em alguns pontos da Lei de Bases do Clima.

ZERO assinala Dia da Terra e denuncia: há leis atrasadas quase 6 mil dias

Para assinalar o Dia Mundial da Terra, que se celebra este sábado, 22 de abril, a associação ZERO vai desafiar o Governo a dar resposta ao atraso na implementação de cinco leis ambientais, através d' O ECOprocrastinador, um contador de adiamentos de ações ambientais, que foi lançado pela associação no seu novo blog 1,5º C.