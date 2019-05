Paleontólogos descobriram um novo dinossauro, um "Tiranossauro rex" em versão anã, com menos de um metro de altura, foi esta segunda-feira divulgado.

O dinossauro, denominado "Suskityrannus hazelae", terá morrido com três anos, há 92 milhões de anos, de acordo com a análise feita a dois esqueletos parciais encontrados no final da década de 1990 na bacia do rio Zuni, no Novo México, nos Estados Unidos.