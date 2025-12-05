Sem acesso a Ozempic? Há 16 novos medicamentos para emagrecer quase a chegar às farmácias

Estão à espera de uma autorização da Autoridade Europeia do Medicamento e muitos mais estão ainda a ser produzidos em laboratório.

Há 16 medicamentos para tratar a obesidade na fila de espera da Autoridade Europeia do Medicamento (EMA). No próximo ano são esperados alguns destes medicamentos que proporcionam as maiores perdas de peso, avança o jornal Expresso.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou pela primeira vez alargar a utilização de uma classe de medicamentos usados na diabetes e perda de peso para tratar a obesidade, que afeta mil milhões de pessoas.

A OMS defende que estes tratamentos, usados para tratar a diabetes e a obesidade, sejam universalmente e financeiramente acessíveis.

"As nossas novas diretrizes reconhecem que a obesidade é uma doença crónica que pode ser tratada com cuidados abrangentes e ao longo da vida", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, na conferência de imprensa em que anunciou o primeiro guia sobre o uso destas terapias para combater a obesidade.

Em Portugal, estas terapias apenas são comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde se usadas para doentes diabéticos e, segundo dados do Infarmed, a classe terapêutica dos antidiabéticos foi a que registou o maior encargo para o SNS entre janeiro e setembro deste ano, com 354,6 milhões de euros.

Alguns fármacos comparticipados no caso da diabetes são muitas vezes usados por quem quer perder peso, o que já trouxe problemas de escassez no mercado para os doentes diabéticos.

Por isso, o Infarmed anunciou em janeiro um "processo alargado" de auditorias e inspeções a todo o circuito de alguns fármacos para a diabetes.