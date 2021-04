Os rostos de quem vive no nevoeiro da síndrome pós-covid

Arias decidiu fazer uma tatuagem que a lembrasse da importância da sua rede de família, amigos e colegas. "Recorda-me o crescimento e o amor, amor e apoio que sinto por quem me apoia." Susana Vera/Reuters



Maria Eugenia Diez recorda que quando tentou mergulhar na piscina, "foi muito stressante": "Senti que não conseguia respirar quanto mais fundo ia." Susana Vera/Reuters



Anna Kemp relata que quando foi pela primeira vez ao parque depois da doença, sentiu que estava a voar. "Apesar de estar só a alguns metros, tive que me sentar." Susana Vera/Reuters



Beatriz Perez lamenta não conseguir descer mais do que dois lances de escadas. Susana Vera /Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Oito mulheres e dois homens falaram com a Reuters sobre a sua experiência com a covid de longa duração, e foram fotografadas através de um "nevoeiro" de plástico azul para visualizar como é que a doença os faz sentir.Como Dominguez, quem sofre de síndrome pós-covid dizem não ser capazes de realizar tarefas do dia a dia como fazer compras ou limpar. Para alguns, até ver um filme pode cansar demasiado.A Organização Mundial de Saúde já frisou em fevereiro que entender os sintomas da pós-covid é uma "prioridade clara", ao mesmo tempo que apontou que "infelizmente, alguns pacientes encararam a falta de crença ou de compreensão".Várias mulheres que falaram com a Reuters, como a antropóloga Shalini Arias, de 23 anos, afirmaram que os médicos não ligaram aos seus sintomas no início, ao mesmo tempo que chefes ou colegas pensaram por vezes que fossem exagerados."Senti-me incompreendida duas vezes, como se eu fosse hipocondríaca e como se fosse uma mulher que precisasse de ver o médico por não ter mais nada para fazer", lamentou Arias.A Organização Mundial de Saúde descreve que um em cada dez pacientes de covid-19 não recupera totalmente 12 semanas depois da doença, e alguns demoram muito mais.Dois estudos, ambos realizados no Reino Unido (Universidade de Leicester e Consórcio de Infeções Respiratórias Agudas Graves e Emergentes), sugeriram que as mulheres na casa dos 40 e 50 anos apresentam um maior risco de problemas a longo prazo depois de serem infetadas pelo coronavírus.Os sintomas sentidos há um ano levaram a que Maria Eugenia Diez, enfermeira de 43 anos, deixasse de fazer exercício e de ir a conferências médicas, onde tem problemas de concentração.Maria sente-se como uma principiante no trabalho apesar dos 20 anos de experiência, e inventou rotinas para recordar tarefas que fazia de forma automática."Acontece-me quando conduzo. Estou muito mais desastrada. Tenho que pensar todos os dias quantas mudanças têm o carro, onde estão os espelhos retrovisores, o limpa para-brisas e a água, ou os pedais", afirma.Anna Kemp, uma britânica de 51 anos que vive em Espanha há quase 30 anos, relata que a doença afetou a sua capacidade de comunicar em espanhol e que deixou de ver programas de televisão complexos porque não conseguia acompanhar a trama.Pilar Rodriguez Ledo, vice-presidente da Associação Espanhola de Médicos de Medicina Geral e de Família, explica que a sua equipa de investigação está na fase inicial do estudo sobre se as hormonas podem ser um factor na covid de longa duração, visto que as mulheres grávidas parecem ser menos susceptíveis, ou se a resposta se encontra numa reação do sistema imunitário ligada ao género.Beatriz Perez, engenheira informática de 51 anos, costumava fazer trekking ao fim de semana, mas agora mal consegue completar o seu desafio pessoal de descer as escadas do oitavo andar onde vive até ao rés do chão.A fadiga permanente e o esquecimento afastaram-na do trabalho, e Perez diz que "a pior coisa é viver com a incerteza" de não saber quando ou se vai recuperar.A enfermeira Diaz tenta manter-se positiva. "Estou a adaptar-me ao que tenho, vou apreciar o que tenho agora e não posso continuar a pensar no que tinha antes. É duro porque sinto muitas saudades."Texto de Emma Pinedo, fotografias de Susana Vera