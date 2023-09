Aviso prévio: este pode não ser um artigo de digestão fácil. Literalmente. Afinal, e não há outra maneira de o dizer, fala-se de cocó. Comecemos por um enquadramento. Dentro do nosso corpo há 10 vezes mais células de origem microbiana [micróbios] do que células de origem humana – o que explica a importância que os micro-organismos têm na nossa vida. “Podemos dizer que somos menos humanos do que imaginávamos”, diz à SÁBADO, com algum humor, Conceição Calhau, professora catedrática da Nova Medical School.