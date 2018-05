Aumentam o colesterol mau e o risco de doenças cardiovasculares. Sabe reconhecê-las no rótulo?

A Organização Mundial de Saúde (OMS) arranca hoje com uma iniciativa que pretende eliminar as gorduras trans artificiais do fornecimento global de comida até 2023. A iniciativa REPLACE visa os alimentos como bolachas, bolos, pipocas e batatas fritas, que têm esta gordura que prolonga o prazo de validade.



"A iniciativa pretende orientar os países na criação de leis que eliminem as gorduras trans", explicou à CNN o médico Francesco Branca, que dirige o Departamento de Nutrição e Desenvolvimento da OMS.



As gorduras trans são fabricadas a partir de óleos vegetais. As artificiais, feitas com óleos vegetais polinsaturados, surgem quando o óleo solidifica num processo chamado hidrogenação. Depois são aplicadas em comida processada ou produtos de panificação. Além de prolongar a data de validade, tornam a comida mais crocante.



Quando ingeridas, aumentam os níveis de colesterol mau e o risco de doença cardiovascular, AVC, e diabetes tipo 2.



Segundo a OMS, os países onde mais se consomem estas gorduras ficam no sul da Ásia, na América do Sul e no Médio Oriente.



REPLACE, segundo a sigla original, significa rever fontes de alimentação, promover uso de gorduras saudáveis, legislar, fazer mudanças, criar consciencialização e reforçar práticas.



Em 2004, a Dinamarca tornou-se o primeiro país no mundo a regular a quantidade de gorduras trans na comida, o que se traduziu numa grande redução nas mortes por doenças cardiovasculares.



Para saber se os alimentos que consome têm gorduras trans artificiais, procure as palavras gordura parcialmente hidrogenada ou vegetable shortening no rótulo.